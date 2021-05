US-Repräsentantenhaus : Liz Cheney warnt in kämpferischer Rede vor Donald Trump

Der Republikanerin Liz Cheney hat vor der erwarteten Abwahl aus der Fraktionsführung im US-Repräsentantenhaus nochmals heftige Kritik an Ex-Präsident Donald Trump geübt.

Kurz vor ihrer erwarteten Abwahl aus der Fraktionsführung im US-Repräsentantenhaus hat die Republikanerin Liz Cheney erneut heftige Kritik an Ex-Präsident Donald Trump geübt. Sie werde nicht schweigend zusehen, wie sich ihre Partei «dem Kreuzzug des ehemaligen Präsidenten anschliesst, um unsere Demokratie zu untergraben», sagte Cheney am Dienstagabend in einer kämpferischen Ansprache im Kongress. Dutzende Gerichte hätten Trumps Behauptung entkräftet, dass er durch Betrug um seine Wiederwahl gebracht worden sei. «Diejenigen, die sich weigern, die Urteile unserer Gerichte zu akzeptieren, stehen auf Kriegsfuss mit der Verfassung.»