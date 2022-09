Neue britische Premierministerin : Liz Truss zieht mit zwei Teenie-Töchtern in Downing Street ein

Tony Blair war der letzte britische Premierminister, der mit seinen Kindern im Jahr 1997 in den Wohn- und Amtssitz des Regierungschefs einzog. Nun bringen wieder zwei Teenager frischen Wind in die Downing Street 10.

Die neue britische Premierministerin Liz Truss wird mit ihrer Familie in die Downing Street in London ziehen, dem Wohn- und Amtssitz der Regierungschefs in Grossbritannien. Auch ihre beiden Töchter im Teenageralter würden mit einziehen und müssen sich erst an das Leben in einem der bekanntesten Häuser des Landes gewöhnen. Frances und Liberty sollen 16 und 13 Jahre alt sein. Sie werden die ersten Teenager in der Downing Street 10 seit den Kindern des damaligen Premierministers Tony Blair im Jahr 1997 sein.