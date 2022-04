Neue Single «About Damn Time»: «Lizzo ist ein Badass mit sehr viel Stil»

Mit «About Damn Time» und dem dazugehörigen Musikvideo knüpft die Künstlerin nahtlos an den Optimismus und die Body-Positivity-Messages an, die sie 2019 zu einer globalen Popsensation machten.

Was die 33-jährige Sängerin, Rapperin und Songwriterin jeweils auf die Welt loslässt, sorgt bei ihrem Publikum in der Regel für Glücksgefühle, da sind die 20-Minuten-Radio-Hosts Moe und Freezy keine Ausnahmen. In der «Supreme Show» gerät das Moderationsduo ins Schwärmen.

«Eine Disco-Nummer! Das hätte ich so von Lizzo nicht erwartet», kommentiert Freezy. Aber im Vers höre man sie wieder: «Der ist schön dreckig, sie ist auch einfach ein Badass», so der Moderator. «Ein Badass mit sehr viel Stil», ergänzt Moe.

Lizzos zweites Album «Special» erscheint am 15. Juli

«Bei so einem Song würde man eigentlich einen Feature-Gast erwarten, aber sie kriegt das grossartig im Alleingang her», erklärt er. Das Talent brach mit einer ihrer Solo-Singles bereits in der Vergangenheit Rekorde. «Truth Hurts», ein Song, den sie ursprünglich 2017 veröffentlichte, entwickelte sich 2019 zum Sleeper-Hit und kletterte damals parallel zum Release ihres Debütalbums «Cuz I Love You» die Charts hinauf.

Am Ende stand das Lied sieben Wochen in Folge an der Spitze der «Billboard Hot 100»-Charts, so lange wie keine andere Solo-Single einer Rapperin. Im Jahr darauf gewann sie damit einen Grammy für die «Beste Solo-Performance – Pop».