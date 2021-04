Body Positivity - Lizzo teilt unbearbeitetes Nacktfoto von sich

Kevin Mazur/The Recording Academy via Getty Images/AFP

Rapperin Lizzo (32) beweist einmal mehr, dass sie eine Body-Positivity-Queen ist. Auf Instagram postete sie am Dienstag ein laut eigener Aussage komplett unbearbeitetes Nacktfoto von sich. Die US-Amerikanerin sitzt dabei völlig unbekleidet und auch ungeschminkt auf einem Sitzsack, ihre Arme bedecken ihre Brust, in ihren Händen hält sie eine Tasse in Po-Form.