US-Sängerin Lizzo (32) hat an Halloween eine Hommage an den Song «WAP» von Cardi B (28) und Megan Thee Stallion (25) gepostet. Witzig: Lizzo übersetzte für ihren Look den Songtitel («Wet Ass Pussy») wörtlich und zeigte sich in einem engen Einteiler mit Wasser-Print («Wet») und Katzenschwanz und -Ohren («Pussy»).

Und falls sich jetzt jemand fragt, warum Lizzo eigentlich nicht Teil des 133 Millionen Mal gestreamten «WAP»-Clips war: Wie Rapperin Cardi B im Gespräch mit dem New Yorker Radiosender «Hot97» verriet, hatte sie sich Lizzo durchaus für das Video gewünscht, die konnte es sich zeitlich aber schlichtweg nicht einrichten. «Wir haben uns Nachrichten geschickt. Aber sie war in den Ferien und nicht in der Stadt. Ich hatte schon vor Augen, wie ich Lizzo sehen wollte. Es war so wichtig für mich, verschiedene Frauen zu zeigen, die verschiedene Backgrounds haben, aber alle einflussreich und stark sind», sagt Cardi über Lizzos Absenz in «WAP».