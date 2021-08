CycleWeek in Zürich - LKW-Aktion der Stadtpolizei löst Victimblaming-Debatte aus

Die Polizei ermöglicht einen Blick in die Kabine eines Lastwagens.

An der Europa­allee kann man sich im Rahmen der CycleWeek ans Steuer eines Last­wagens setzen und erleben, wie weit der tote Winkel reicht und wo man sicher ist. Die Aktion der Stadtpolizei Zürich ist Teil des Sicherheitsparcours am Velofestivals, das am Mittwoch beginnt und bis Sonntag dauert.