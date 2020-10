Ein Automobilist geriet auf die linke Fahrspur und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrer sind verletzt.

Kölliken AG, 1. Oktober: Mittem in der morgentlichen Rush-Hour kippte ein LKW-Anhänger in einer Kurve zur Seite. Die Polizei vermutet, dass die Ladung nicht fachgemäss gesichert war.

Der 32-jährige Lenker fuhr am Donnerstagmorgen von Kölliken AG in Richtung Autobahnanschluss. In einer Linkskurve kam der Anhänger seines LKW ins Schlingern, kippte auf die Seite und begrub eine Leitplanke unter sich, wie die Kapo Aargau mitteilt. Personen kamen beim Unfall keine zu Schaden. Jedoch entstand hoher Sachschaden.