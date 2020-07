vor 1h

Barzheim SH

Lastwagen-Chauffeur entkommt Beinahe-Unfall mit Starkstromleitung

In Barzheim SH hatte ein Lastwagen-Chauffeur Glück im Unglück: Der Kipper seines Lastwagens berührte eine 16’000 Volt-Starkstromleitung, was zu einem Stromausfall in der Gemeinde führte. Der Fahrer blieb unverletzt.

1 / 1 Der Chauffeur hatte Glück im Unglück: Der Kipper seines Lastwagens berührte eine Starkstromleitung. Er blieb aber unverletzt. Schaffhauser Polizei

Im schaffhausischen Barzheim ist es am Mittwochmorgen beinahe zu einem Unglück mit einer Starkstromleitung gekommen: Der Kipper eines Lastwagens berührte eine 16'000-Volt-Leitung. Der Chauffeur wurde aber nicht verletzt. Er konnte unbeschadet aus seinem unter Strom stehenden Lastwagen aussteigen.

Der Vorfall passierte, als der Chauffeur den Inhalt seines Kippers auf einem Hofplatz abladen wollte, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Das Elektrizitätswerk habe danach sofort den Strom unterbrochen. Auch die Feuerwehr musste ausrücken, weil die Pneus des Lastwagens bereits zu brennen begannen.

Die Gemeinde Barzheim hatte wegen des Zwischenfalls für etwa eine Stunde keinen Strom. An der Stromleitung entstand kein Sachschaden.