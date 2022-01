Payerne FR – LKW-Chauffeur fährt ohne Genehmigung und mit Überladung von 3 Tonnen

Der Chauffeur eines Lastwagens ist am Mittwoch in eine Kontrolle geraten und wurde angezeigt. Bei der Kontrolle hat die Kapo Freiburg mehrere Verstösse festgestellt.

Er ist mit seinem Lastwagen in eine Kontrolle der Patrouille gekommen.

Ein Mann ist am Mittwoch von der Kantonspolizei Freiburg angezeigt worden.

Ein 29-jähriger Chauffeur eines Lastwagens ist am Mittwoch auf der A1 zwischen Domdidier und Payerne in eine Kontrolle geraten und wurde angezeigt. Der Mann mit Wohnsitz in Frankreich hatte auf dem Pannenstreifen angehalten. Bei der Kontrolle durch eine Patrouille der Kantonspolizei Freiburg wurden mehrere Verstösse festgestellt.