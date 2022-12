Stadel ZH: LKW-Chauffeur verliert seine Ladung Zuckerrüben

Zuckerrüben blockieren am Dienstagmorgen die Frauenfelderstrasse in Stadel ZH.

Am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr hat ein Lastwagen auf der Frauenfelderstrasse in Stadel ZH seine Ladung verloren. Wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten mitteilt, sei die ganze Fahrbahn mit Zuckerrüben übersät. «Da unser Fahrzeug hoch genug ist, konnten wir durchfahren. So wie es aussieht, hat sich die Ladefläche des Lastwagens während der Fahrt geöffnet.» An der Unfallstelle habe sich ein kleiner Stau gebildet.