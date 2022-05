Autobahn A14: LKW-Chauffeur verunfallt vermutlich wegen eines medizinischen Vorfalls  

Am Freitagmorgen, kurz vor 6.30 Uhr war ein Chauffeur mit seinem Lastwagen auf der Autobahn A14 von Gisikon her in Richtung Buchrain unterwegs. Vor der Ausfahrt Buchrain geriet der Fahrer nach rechts und streifte eine seitliche Betonabschrankung. Wegen der Lenkkorrektur nach links prallte er anschliessend seitlich gegen einen vorbeifahrenden Anhängerzug. Der Chauffeur verliess die Autobahn via Ausfahrt und fuhr in Richtung Dierikon. Kurz vor dem Autobahnzubringertunnel Rontal geriet der Lastwagen rechts vom Fahrstreifen ab und fuhr auf eine Leitplanke, wo er schliesslich stecken blieb.



Die Unfallursache dürfte auf ein gesundheitliches Problem des 57-jährigen Chauffeurs zurückzuführen sein. Er wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Für die Bergungsarbeiten mit einem Spezialfahrzeug musste der Autobahnzubringertunnel Rontal in Richtung Dierikon gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten sind in der Zwischenzeit beendet.



Für die Reparatur der Leitplanke bleibt der Autobahnzubringertunnel in Richtung Dierikon weiterhin gesperrt. Dies führt zu massiven Verkehrsbehinderungen. Es wird empfohlen, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Zehntausend Franken betragen.