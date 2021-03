E in Lastwagenfahrer hat am Dienstagnachmittag in Villmergen AG mehrere Kollisionen verursacht . Der 68- J ährige war von Hochdorf in Richtung Lenzburg unterwegs. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Strasse ab, touchierte eine Signalisationstafel, ein en Strassenrandleitpfosten und verursachte im Acker einen Landschaden , schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung .