«Es ist ein Schock für mich und alle», sagt eine Freundin von C.

Bei einem Unfall in Südfrankreich starben J.C. und seine Ehefrau C.

Ein LKW fuhr am Samstag auf der A9 in Südfrankreich auf der falschen Fahrbahn.

Ein LKW, der auf der falschen Strassenseite fuhr, ist am Samstag auf der A9 bei Nîmes in Frankreich mit einem Auto kollidiert. Drei Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Der Geisterfahrer blieb nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP beinahe unverletzt.

Wie portugiesische Zeitungen berichten, handelt es sich bei den Opfern um eine dreiköpfige Familie aus Höri ZH. J. C.* und seine 48-jährige Ehefrau C.* stammen aus Portugal und leben seit vielen Jahren in der Schweiz. Ebenfalls unter den Opfern ist Sohn R.* – einer von mehreren Geschwistern. Die Familie war laut Medienberichten auf dem Rückweg von Südfrankreich. Sie hatten dort Ferien gemacht.