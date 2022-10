Bern Wankdorf: LKW fährt durch Klima-Aktivisten – Firma untersucht Vorfall

Es gibt aber auch Kritik: «Fahrausweis schon abgenommen und Verfahren eingeleitet? Oder findet ihr es OK, wenn man es in Kauf nimmt, einen Menschen zu töten?», schreibt ein User auf Twitter an die Adresse der Kantonspolizei Bern. Ein anderer schreibt: «Wenn das mal keinen Ausweisentzug gibt. Schwere Verkehrsgefährdung. Andererseits aber auch dasselbe für die Demonstranten.»

Firma geht dem Vorfall nach

«Es ist halt so, dass diese Aktionen existieren. Das ist wie beim Stau, damit müssen wir leben», so der Geschäftsleiter weiter. Dass es auf 20min.ch zahlreiche Kommentare gegeben hat, ist ihm nicht verborgen geblieben: «Viele haben sich zur Uni-Professorin geäussert, einige auch zu unserem Fahrer. Es zeigt die Gegensätze zwischen jemandem, der fürs Klima protestieren will, und jemandem, der zur Arbeit will und wohl genervt reagiert. Es ist klar, das Thema ist sehr emotional und löst Diskussionen aus.»