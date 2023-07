Albula: Blind Navi vertraut – LKW fährt sich auf ass fest

Ein 51-jähriger Lastwagenchauffeur aus Usbekistan fuhr am Mittwoch mit einem in Litauen eingelösten LKW von Thusis GR kommend in Richtung Engadin, um das Ladegut in Italien abzuladen. Auf der Anfahrt zum Albulapass folgte er dem Navigationsgerät und missachtete konsequent sämtliche Signale: Höchstbreite 2,3 Meter, Höchsthöhe 3,3 Meter, Anhängerverbot an Lastwagen und Höchstgewicht 18 Tonnen.