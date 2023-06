Ennenda: LKW-Fahrer übersieht Ampel am Bahnübergang

Ein 57-jähriger Lenker eines Lastwagens war am Mittwochnachmittag mit seinem Holztransporter von Glarus in Richtung Ennenda GL unterwegs. Wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag mitteilte, übersah er dabei die roten Wechselblinklichter des Bahnübergangs Kirchweg. Beim Durchqueren des Bahnübergangs senkten sich die Schranken, wobei sich eine Barriere auf der Ladefläche des Aufliegers verfing.