Kran nicht eingezogen : LKW-Fahrer reisst Loch in Büro der Schaffhauser Verkehrspolizei

In Schaffhausen vergass ein Lastwagenfahrer, seinen Kran einzufahren und rammte damit ein Gebäude. Sogar die Polizei erfuhr schneller davon, als es ihr lieb war.

In Schaffhausen hat ein Lastwagenfahrer ein Gebäude gerammt.

News-Scout M. wohnt im Haus, das der Lastwagen rammte. «Ich war gerade am Essen, als es knallte», sagt er. Das ganze Gebäude habe beim Aufprall vibriert.

«Der Lastwagenfahrer stand auf der Ladefläche und fluchte»

Zuerst habe er geglaubt, es handle sich um ein Erdbeben. Als er dann aus dem Fenster gesehen habe, sei ihm klar geworden, was passiert sei. «Der Lastwagenfahrer stand auf der Ladefläche und fluchte», sagt M. Immerhin habe dieser die Polizei gleich durchs Fenster zur Sicherung des Schadens aufbieten können.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt, schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung. Es entstand erheblicher Sachschaden an Gebäude und Mobiliar. In der Bergung des LKWs und des Ladekrans seien mehrere Angehörige der Feuerwehr Schaffhausen sowie eine private Bergungsfirma im Einsatz gewesen.