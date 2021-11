Von Aluminium-Profil gepfählt – LKW-Fahrer verstarb innert Sekunden

Die Klappe des Foodtrucks hatte sich zuvor in einer Rechtskurve geöffnet, was der Lenker nicht bemerkte. Nun muss sich der Gastronom vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten.

Den Iveco-Lieferwagen hatte der 35-jährige Jungunternehmer selbst zum Foodtruck umgebaut. Seit bald drei Jahren fuhr er damit an verschiedene Märkte in der Region, wo er Pasta und sizilianische Spezialitäten anbot. Am 13. Januar 2020 war er, wie jeden Montagmorgen, schon kurz vor 7 Uhr unterwegs von Liesberg zum Basler Marktplatz, als sich nach einer leichten Rechtskurve auf der Baselstrasse in Richtung Laufen die Seitenklappe des Foodtrucks öffnete.