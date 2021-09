Kartoffel-Transporter umgekippt : «Ich bin wegen des Lärms erwacht, die ganze Wohnung hat gezittert»

Bei einem Selbstunfall in Aarwangen BE verlor ein Lastwagen seine Fracht. Die Lenkerin blieb unverletzt.

In Aarwangen ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen umgekippt.

An der Jurastrasse in Aarwangen ist am Donnerstagmorgen ein LKW auf die Seite gekippt. «Ich bin wegen des Lärms erwacht, die ganze Wohnung hat gezittert», berichtet eine Anwohnerin. Infolge des Unfalls verlor der Transporter seine Fracht; der Boden war mit Tausenden Kartoffeln übersät, wie auf den Bildern der Leserin zu sehen ist. «Es ist wirklich schade um die Kartoffeln», sagt die 30-Jährige. Doch immerhin sei die Fahrerin unverletzt geblieben: «Ich habe kurz mit ihr gesprochen. Sie steht etwas unter Schock, sonst geht es ihr aber gut.»