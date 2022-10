Wollerau SZ: LKW kippt und überschlägt sich – Fahrer (20) erheblich verletzt

In Wollerau ereignete sich am Montag um 11.30 Uhr ein Lastwagenunfall.

In Wollerau im Kanton Schwyz wurde ein Lastwagenchauffeur am Montag um 11.30 Uhr bei einem Unfall erheblich verletzt. Der 20-Jährige fuhr zuvor auf der Hauptstrasse talwärts, als der Lastwagen in einer Kurve aus bislang ungeklärten Gründen in Schieflage geriet, umkippte, sich überschlug und auf der Fahrzeugseite zum Stillstand kam.