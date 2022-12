Oberegg AI : LKW kommt von Strasse ab – Chauffeur erleidet schwere Kopfverletzungen

Ein Chauffeur (69) hat sich am Donnerstag bei einem Selbstunfall schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Am Lastwagen entstand Totalschaden.

Am frühen Donnerstagabend fuhr ein 69-jähriger Chauffeur mit seinem Lastwagen auf der sehr schmalen Vogeleggstrasse in Oberegg AI. Dabei geriet das Fahrzeug über den Strassenrand und rutschte den steilen Abhang hinunter.

Dort überschlug sich das Fahrzeug seitlich und kam schliesslich rund 20 Meter von dem Strässchen entfernt wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der Chauffeur erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde durch die Rettungskräfte in ein Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Freitag mitteilte. Am Lastwagen entstand Totalschaden.