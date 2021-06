Milch teilweise ausgelaufen - LKW mit 14’000 Litern Milch kippt bei Selbstunfall um

Ein Anhänger eines Lastwagens, der mit über 14’000 Liter Milch beladen war, kippte auf der Kantonsstrasse in Römerswil um. Anschliessend kippte auch der LKW zur Seite.

In Römerswil kippte ein Anhänger eines Lastwagens um, der mit 14’000 Litern Milch beladen war, und blockierte die Strasse.

Am Dienstag kurz nach 11.30 Uhr ereignete sich in Römerswil ein Selbstunfall, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Ein Anhängerzug fuhr auf der Kantonsstrasse von Hildisrieden Richtung Hochdorf und kam in Römerswil im Gebiet Ludiswil auf der rechten Seite von der Strasse ab. Ein Anhänger kippte zur Seite, worauf auch der LKW umkippte und die Strasse blockierte.