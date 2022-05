Berner Schoggi-Hersteller : LKW mit Aufschrift «Mkönig» sorgt auf Twitter für Empörung 

Berner Schoggi-Hersteller : LKW mit Aufschrift «M*****könig» sorgt auf Twitter für Empörung

Die Berner Firma Chocolat Ammann hat ihre Süssigkeiten längst umbenannt. Dennoch fuhr am Donnerstag ein Lastwagen mit den Aufschriften «M*****könig» und «M*****prinz» durch Bern. Wie kommt das?

Am Donnerstag wurde in Bern allerdings ein Lastwagen mit den Aufschriften «M*****könig» und «M*****prinz» gesichtet.

«Eigentlich war der Morgen schon schlecht genug … Was soll der Unfug?», schimpft der Twitter-User. Der Grund für seinen Unmut: Am Donnerstag fuhr am Loeb-Egge ein Lastwagen von Chocolat Ammann vorbei. In fetten roten und grünen Lettern wurde darauf für den «Ammann M*****könig» und den «Ammann M*****prinz» geworben.