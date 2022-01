Ghana : LKW mit Sprengstoff explodiert und zerstört Dorf – dutzende Tote befürchtet

Nach dem Zusammenstoss eines mit Sprengstoff beladenen Lastwagens mit einem Motorrad in Ghana explodierte der LKW. Die Detonation zerstörte im Dorf Apiate Hunderte Häuser. Dabei kamen Dutzende Menschen ums Leben.

Bei einem Verkehrsunfall ist in Ghana ein mit Sprengstoff beladener LKW in die Luft geflogen.

Die Polizei im westafrikanischen Ghana befürchtet nach einer heftigen Explosion Dutzende Tote. Die Kollision eines mit Sprengstoff beladenen Lastwagens mit einem Motorrad bei der Ortschaft Apiate habe am Donnerstagnachmittag eine riesige Detonation ausgelöst, teilte die Polizei mit. Feuerwehr und Rettungswagen seien vor Ort.

Laut dem Anwohner Aaron Awusu war der Lastwagen über ein Motorrad gefahren, das seinen Weg gekreuzt hatte, und war in Brand geraten. Beide Fahrer konnten davonrennen und warnten die Menschen, doch viele näherten sich offenbar der Unfallstelle und filmten mit ihren Handys. «Dann explodierte der Lastwagen und zertörte das ganze Dorf», so Awusu weiter. «Fast jeder in der Nähe wurde sofort getötet.»