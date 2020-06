vor 1h

Maienfeld GR

LKW rollt führerlos in den Rhein

Am Dienstagmittag ist bei einem Kieswerk in Maienfeld ein Lastwagen in den Rhein gerollt. Die Feuerwehr musste im Gewässer das Fahrzeug sichern.

von Tabea Waser

Darum gehts Am Dienstag ist in Maienfeld GR ein LKW in den Rhein gerollt.

Ein 25-Jähriger hatte ihn beim Kieswerk Maienfeld abgestellt.

Mit einem Spezialkran und Tauchern musste das Fahrzeug geborgen werden.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar.

Ein 25-Jähriger stellte am Dienstag um 12.45 Uhr seinen Lastwagen beim Kieswerk Maienfeld ab und entfernte sich. Kurze Zeit später stellte er fest, wie der Lastwagen selbständig über das abfallende Wuhr in den Rhein rollte.

1 / 8 Ein 25-Jähriger stellte am Donnerstag um 12.45 Uhr… Kapo GR … seinen Lastwagen beim Kieswerk Maienfeld ab. Leser-Reporter Dann ging er weg. BRK News

Die Feuerwehren Landquart und Herrschaft rückten mit 42 Einsatzkräften aus und sicherten das Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt. Das Amt für Natur und Umwelt überprüfte eine allfällige Gewässerverschmutzung vor Ort.