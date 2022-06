St. Gallen : LKW rutscht 35 Meter Strasse herunter, kracht in Mauer und kippt um

Am Mittwochmorgen ist ein Lastwagen während Bauarbeiten auf dem Höhenweg verunfallt.

Am Mittwochmorgen, kurz vor neun Uhr, ist ein Lastwagen während Bauarbeiten auf dem Höhenweg in St. Gallen verunfallt. Der 53-jährige Fahrer stellte den Lastwagen bei 14-prozentigem Gefälle im Hang rückwärts ab und stieg aus. Er hob den Thermoaufbau mittels Fernbedienung an, welcher mit circa 15 Tonnen Asphalt beladen war, ohne das Fahrzeug mit Keilen zu sichern.