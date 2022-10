Sechs Personen blockierten am Samstag die Lorrainebrücke in Bern.

Am Samstagnachmittag wurde die Lorrainebrücke in Bern von sechs Klimaaktivisten- und Aktivistinnen blockiert.

Der Schweizer Comedian Zeki polarisierte kürzlich mit einem Video, in dem er scherzte, Klimaaktivistinnen mit einem LKW zu überfahren. Wie Renovate Switzerland am Samstag in einer Mitteilung schreibt, sei dieses Szenario beinahe Wirklichkeit geworden. Grund: Die Lorrainebrücke in Bern wurde am Samstagnachmittag von sechs Aktivistinnen von Renovate Switzerland blockiert. Es kam zu Stau in beiden Richtungen.