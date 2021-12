Los Angeles : Lkw-Todesfahrer muss jetzt doch nicht 110 Jahre ins Gefängnis

Nach Protesten von Millionen Menschen in den USA, darunter Fernsehstar Kim Kardashian, ist die 110-jährige Haftstrafe für einen Lkw-Fahrer wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls auf zehn Jahre herabgesetzt worden. «Ihre 110-jährige Strafe ist einfach nicht angemessen für Ihre Taten noch angesichts der für ähnliche Taten verhängten Strafen», schrieb der Gouverneur des US-Bundesstaates Colorado, Jared Polis, in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Brief an den Lkw-Fahrer Rogel Aguilera-Mederos.