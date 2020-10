A12 bei Bern : LKW touchiert Leitplanke, kippt und liegt quer auf Fahrbahn

Bei einem Verkehrsunfall in Bern auf der A12 ist ein Lastwagen gekippt. Der Lenker wurde verletzt. Es kam

zu Verkehrsbehinderungen.

Rebeuvelier, 11. Oktober: Eine Wanderin wurde am Sonntag durch eine Mutterkuh verletzt. (Symbolbild)

Bern, 10. Oktober: Ein Lenker wurde in Bern mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. (Symbolbild)

Kapo BE

Auf der A12 kam es am Montagmorgen zu einem Unfall: Ein Lastwagen war gegen 10:30 Uhr von Bümpliz in

Richtung Zürich unterwegs, als er auf Höhe Forsthaus in einer Rechtskurve die Leitplanke touchierte und kippte. Der Lastwagen kam quer zur Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stillstand, sodass der Pannen- und der Normalstreifen blockiert waren. Das Fahrzeug verlor dabei einen Teil der Ladung, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt.