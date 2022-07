Open Air Lumnezia: Lo & Leduc Konzert wegen Blitzeinschlägen abgebrochen

1 / 3 Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz von dem Open Air Lumnezia, ohne sicherheitstechnische oder gesundheitliche Vorfälle. 20min/News-Scout Ganz ohne Vorfall lief das Festival jedoch nicht ab. Durch zwei Blitzeinschläge kam es zu zwei Stromausfällen. Durch den zweiten Blitzeinschlag fielen ebenso die Notstromgeneratoren aus. 20min/News-Scout Aus diesem Grund mussten die beiden Künstler ihren Auftritt 20 Minuten früher beenden. «Die Veranstalter und Künstler bedauern diesen Vorfall sehr», sagt Catia Tschuor, Kommunikationsverantwortliche für das Open Air Lumnezia. Maximilian Lederer

Darum gehts

Nach zwei coronabedingten Ausfällen des Open Air Lumnezia, fand das grösste Bündner Festival vom 21. bis 23. Juli zum 36. Mal statt. Über diese drei Tage hielten 21 Künstler ihre Auftritte ab. «Das Programm musste am Samstag aufgrund eines Stromausfalls verschoben werden», schrieben die Veranstalter in ihre Medienmitteilung. Der Stromausfall wurde durch einen Blitzeinschlag im Tal, das sich in der Nähe des Geländes befindet, ausgelöst. Durch den Einsatz von Notstromgeneratoren konnte die Show vorerst fortgesetzt werden.

Allerdings konnten nicht alle Künstler ihren Auftritt vollständig ablegen. «Lo & Leduc» der zweitletzte Act des Festivals, musste seinen Auftritt am Samstagabend nach Verspätung frühzeitig beenden, das weil nach einem zweiten Blitzschlag und Stromausfall die Notstromgeneratoren ebenso lahmgelegt wurden. So konnten die Festivalbesucher die letzten 20 Minuten des Konzerts nicht mehr geniessen. Nach Behebung des Problems konnte der letzte Act «Biffy Clyro» trotzdem noch seine Show komplett durchführen.

«Es bestand nie eine Gefahr für die Gäste»

Die Sicherheit für die Festivalbesucher war nach Angaben der Veranstalter nie in Gefahr. «Die beiden Blitze schlugen nicht im Gelände, sondern im Tal in der Nähe des Geländes ein. Zusätzlich halten wir regelmässige Wettersitzungen und sind mit Meteonews in Absprache über den aktuellen Verlauf der Witterung», sagt Catia Tschuor, Kommunikationsverantwortliche für das Open Air Lumnezia.

Wenn jedoch trotzdem eine Gefahr für die Festivalgäste besteht, seien die Veranstalter darauf vorbereitet. «Im Ernstfall würde die gesamte Bühne evakuiert werden. Die Festivalbesucher würden ins grosse Festivalzelt gebracht werden. Ergänzend dazu würden wir kommunizieren, dass man sich ins Auto auf den Parkplatz begeben soll.» Die Warnblinker sollten dann aktiviert werden, um zu signalisieren, dass im Auto noch Platz für weitere zu evakuierende Personen ist. So weit kam es am Samstag aber nicht. Für die verlorenen 20 Minuten des Konzerts werden die Gäste auch nicht entschädigt.

Keine medizinischen Zwischenfälle

«Die Gäste wären in der Zeit des Stromausfalls ruhig und es herrschte keine Panik», so Tschuor. Das Open Air konnte ansonsten ohne weitere Zwischenfälle durchgeführt werden. Die 18’500 Gäste des ausverkauften Open Air konnten so drei ausgelassene Tage durchfeiern. «In den kommenden Tagen werden die Festivalbauten wieder abgebaut und das Festival wird für dieses Jahr endgültig abgeschlossen sein», schreiben die Veranstalter in ihrer Medienmitteilung.