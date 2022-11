Zwei Alben in einem Jahr: Lo & Leduc – «Musik sollte sich nicht nach Businessplänen richten»

Nicht auf Hit-Jagd

«Wir waren bisher nicht gut im Pausemachen»

Nach der Veröffentlichung von «Luft» gehts auch schon auf Tour. Diese soll zehn Konzerte, unter anderem in Herisau, Basel, Solothurn und Baden, umfassen. Die ersten Konzerte sind bereits ausverkauft, darunter der Tourauftakt im Wetterhorn in Hasliberg BE, die beiden Plattentaufen im Berner Dachstock sowie die Konzerte im Salzhaus in Winterthur und der Schüür in Luzern.

Ob sie dann mit englischer Musik ihre Alben aufrüsten, sei allerdings unwahrscheinlich. «Es gibt genügend Bands, deren Songs durch ihre begrenzten Englisch-Skills nicht unbedingt aufgewertet werden», erklärt Oggier. Allerdings seien die Musiker nicht kategorisch gegen den Versuch, in anderen Sprachen zu texten. «Asap Rocky sagte einst sehr treffend: ‹Since when it has become not cool to try?›, also seit wann ist es nicht cool, etwas auszuprobieren?»