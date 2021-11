Loch im Pazifik lässt das Internet rätseln – «Sehen wir hier das Bermudadreieck?»

«Was zum Teufel ist das?» – so titelte der Reddit-User mit dem Pseudonym Kokoblocks einen Beitrag, der auf der Plattform für Furore sorgt. Auf dem Bild zu sehen ist ein vermeintliches Loch, das rundherum von Wasser umgeben ist. Die Nutzerinnen und Nutzer zerbrechen sich ob der mysteriösen Begebenheit den Kopf.

Ist es ein Berg?

Daneben gibt es aber auch realistischere Erklärungsansätze: «Das ist wahrscheinlich ein Berg, der aus dem Wasser ragt», schreibt ein anderer User. «Für mich wirkt es so, als ob hier bei Google Maps etwas zensiert wurde», mutmasst die Person mit dem Pseudonym Korviskhan. Das wäre nicht ungewöhnlich. Google hat schon so manche militärische Einrichtung oder Gefängnisse unkenntlich gemacht. Das ist bei dieser Stelle jedoch nicht der Fall. «Wo bitte ist das überhaupt?», fragen gleich mehrere Personen unter dem Beitrag.

Ein dichter Wald

Doch wieso sieht das Eiland bei Google Maps so komisch aus? Auch hier liefert Reddit eine Antwort. «Was bei Google Maps schwarz ist, ist in Wirklichkeit dunkelgrün – und ein dichter Wald aus Pisonia-Bäumen», schreibt Satisfactionany20. Dass der Ort kein Eingang zu einer imaginären Unterwelt ist, sieht man auch, wenn man bei Google näher an die Insel heranzoomt. Dann wird aus dem Schwarz plötzlich ein dunkles Grün.