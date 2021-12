Corona-Bestimmungen – Lockdown aufgehoben – diese Regeln gelten jetzt in Österreich

Was ändert sich jetzt in Österreich?

Was gilt es bei der Einreise nach Österreich zu beachten?

Die Einreise aus Ländern mit ausreichend niedriger Inzidenz ist ohne Quarantäne möglich. Dies gilt für die meisten europäischen einschliesslich der Schweiz und einiger weiterer Länder. Voraussetzung ist, dass sich die Einreisenden in den letzten 10 Tagen ausschließlich in diesen Ländern oder Österreich aufgehalten haben. Weiter wird entweder ein negativer PCR-Test, eine gültige Impfung oder der Nachweis über eine Genesung benötigt.

Dürfen die Geschäfte wieder öffnen?

Ein grosser Teil der Geschäfte und Einrichtungen darf in Österreich wieder öffnen, darunter der Handel, Fitnessstudios, Coiffeure, Hotels und Restaurants. Während in der Gastronomie die Sperrstunde ab 23 Uhr gilt, bleiben Après-Ski-Lokale sowie die Nacht-Gastronomie vorerst ganz geschlossen.

Öffnet ganz Österreich wieder?

Nein, zumindest nicht sofort. Am 12.12.2021 öffneten bereits Beherbergungsbetriebe und Gastronomie in Tirol, Vorarlberg und Burgenland. Am 17.12.2021 folgen dann die Bundesländer Salzburg, Steiermark, Kärnten und Niederösterreich. In Wien öffnet Hotellerie und Gastronomie jedoch erst am 20.12.2021.