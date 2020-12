Konzertstream : Lockdown-Auftritt der Gorillaz sorgt für Gänsehaut

Die Cartoon-Truppe Gorillaz hat mit ihrem aufwendigen Live-Event ihre Vorreiterrolle in der Popmusik unter Beweis gestellt.

Der von einem kunterbunten Trickfilm-Feuerwerk gesäumte 75-minütige Streaming-Gig zeigte aber immerhin, was dieser aus der Corona-Not geborene Live-Ersatz technisch und emotional möglich machen kann. Insgesamt rund 120 Beteiligten sei es zu verdanken, dass ein gutes Dutzend Live-Musiker und zahlreiche Gaststars eine Gorillaz-Performance präsentieren konnten, sagte Albarn, der seit Anfang der 90er Jahre weitere grosse Erfolge mit den Bands Blur und The Good, The Bad & The Queen feierte.