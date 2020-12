Christian Lindner (FDP) will mehr Schutz von Risikogruppen und Alice Weidel (AfD) gar keinen Lockdown.

Die deutsche Regierung zieht die Reissleine . Ab kommendem Mittwoch gilt in Deutschland ein Lockdown: Geschäfte und Schulen werden geschlossen, für Silvester und Neujahr gilt ein Versammlungsverbot . «Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äusserte sich umgehend. «Corona ist ausser Kontrolle geraten. Deshalb müssen wir jetzt konsequent handeln: Ganz oder gar nicht. Bayern wird die Beschlüsse maximal umsetzen», kündigte Söder auf Twitter an.

«Wir tun das nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen. Deutschland könnte das Sorgenkind Europas werden. Bergamo ist näher, als manche denken», fügte er hinzu. «Alle drei Minuten stirbt in Deutschland jemand an Corona. Wir müssen an die Eltern und Grosseltern denken.»