Hundeschulen werden seit ihrer Wiedereröffnung von überforderten Hundebesitzern mit Anfragen überschüttet. Lara Hofer

Darum gehts Die Corona-Pandemie erhöhte die Nachfrage nach einem neuen Haustier drastisch – so auch die nach Hunden.

Doch gerade Hunde brauchen eine korrekte Erziehung und Sozialisierung.

Da die Hundeschulen während des Lockdown geschlossen waren, sind nun viele Hundebesitzer überfordert.

Hundeschulen und Hundetrainer werden mit Anfragen überschüttet.

Einen treuen Begleiter auf vier Beinen wünschte sich während des Lockdown so manch einer. Während es schwierig war, den sozialen Kontakt mit seinen Mitmenschen aufrechtzuerhalten, durfte sorglos mit dem Vierbeiner gekuschelt werden. Dies führte dazu, dass die Nachfrage nach Hunden während der Corona-Krise rasant angestiegen ist. Doch im Frühling wurden auf Anordnung des Bundes alle Hundeschulen geschlossen – die neuen Hundebesitzer waren auf sich allein gestellt. Dies hatte Folgen für Herrchen und Hund.

Rückstand in Entwicklung und Erziehung

«Besonders für die jungen Hunde war der Lockdown gar nicht gut», sagt Susanne Hirschi. Sie ist seit vielen Jahren Hundetrainerin und leitet die Sitz-Platz-Hundeschule in Seeberg BE. «Ich habe sehr viel zu tun», erzählt die 53-Jährige. Da die Hundeschulen während des Lockdown geschlossen werden mussten, sei die Nachfrage umso grösser: «Es gilt jetzt, den Rückstand der Hunde in ihrer Entwicklung und Erziehung aufzuholen.»

Die Sozialisierung sei dabei ein zentraler Aspekt. Während des Lockdown waren Läden und Restaurants geschlossen – die Hundebesitzer sind mit ihren Welpen vermehrt zu Hause geblieben. Das zeige sich jetzt: «Die Hunde konnten sich in ihrer ersten Entwicklungsphase nie wirklich an ihre Umwelt gewöhnen. Es kann sie deshalb nun überfordern, mitten im Geschehen zu sein», so Hirschi.

Nur noch Einzellektionen erlaubt

Auch der Kontakt zu anderen Hunden sei den Welpen während des Lockdown entzogen worden, bedauert Hirschi. Es durften keine Gruppenaktivitäten stattfinden – nur Einzellektionen auf Anordnung des Tierarztes waren erlaubt: «Einen Junghund in einer Einzellektion zu sozialisieren, ist natürlich schwierig.» Der soziale Kontakt zu Artgenossen müsse deshalb jetzt Schritt für Schritt nachgeholt werden: «Wir sind jetzt gefordert, die Hunde mit viel Geduld und Zeit nachträglich zu sozialisieren.»

Wie fest darf zugebissen werden?

Der fehlende Kontakt zu anderen Hunden könne gefährliche Folgen haben: «Beim Spielen mit Artgenossen merken die Welpen beispielsweise, wie fest sie zubeissen dürfen, bis der Spielpartner aufjault und es wehtut. Ohne diese Erfahrungen weiss der Hund später auch beim Menschen nicht, wie fest er zubeissen darf», erklärt Ernst Krüsi, Hundetrainer und tierpsychologischer Berater aus Zürich.

Ein ähnliches Phänomen gebe es beim Umgang mit Macht zu beobachten: «Kann der Welpe keine Machtspiele mit Artgenossen ausüben, wird er es irgendwann mit dem Menschen tun», sagt Krüsi. Gerade wenn die Hundebesitzer plötzlich aus dem Homeoffice zurückkehren – und der Hunde vermehrt auf sich allein gestellt ist –, werde er versuchen, die Alphaposition einzunehmen. «So kann die Sozialstruktur einer Familie auf den Kopf gestellt werden.»

Überforderte Hundebesitzer