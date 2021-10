Österreich – Lockdown für Ungeimpfte – «Ein Verzweiflungsangriff auf die Bevölkerung»

«Das ist ein Verzweiflungsangriff auf die Bevölkerung» – so bezeichnet FPÖ-Obmann Herbert Kickl die Pläne der österreichischen Regierung, Ungeimpfte bei einer drohenden Knappheit der Intensivbetten in einen Lockdown zu schicken. Bundeskanzler Alexander Schallenberg hofft hingegen auf eine starke Signalwirkung dieser Pläne. «Wir sind drauf und dran, in eine Pandemie der ungeschützten Ungeimpften hineinzustolpern», so der Regierungschef am Freitagabend.



Die Regierung in Wien hat einen Stufenplan präsentiert, der für weitere Massnahmen zur Anwendung gezogen werden soll. Aktuell beträgt die Auslastung der Intensivstationen mit Corona-Patientinnen und -Patienten in Österreich mehr als 220 Betten – das sind rund elf Prozent der Gesamtkapazität.