Coronavirus : Jetzt kommt der Lockdown für Ungeimpfte in ganz Österreich

Der Lockdown für Ungeimpfte ist fix und soll noch am Sonntag vom Nationalrat abgesegnet werden. Das hat Bundeskanzler Alexander Schallenberg am heutigen Freitag bei einer Pressekonferenz am Fusse des Tiroler Patscherkofels bekanntgegeben.