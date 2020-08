Ökonomin warnt

Lockdown-Lockerungen könnten Wirtschaft viel Geld kosten

Der Bundesrat hat entschieden, die 1000er-Grenze bei Veranstaltungen aufzuheben. Ökonomin Monika Bütler mahnt nun: Kommt es zu Corona-Fällen an Events, könnten die Kosten höher sein als die Einnahmen.

Ab Oktober will der Bundesrat wieder Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zulassen.

Die HSG-Wirtschaftsprofessorin, Mitglied der Corona-Taskforce, bittet in einem Tweet, die Auswirkungen auf das öffentliche Leben und für die Wirtschaft zu berücksichtigen. Wenn an einem Event ein Corona-Fall auftritt, müssen viele Menschen in Quarantäne. Das könnte mehr Kosten verursachen, als der Event einnimmt.