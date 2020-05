Coronakrise

Lockdown löste bei jedem Fünften depressive Symptome aus

Laut einer neuen Studie der Universität Basel entwickelten 20 Prozent der Befragten im Lockdown schwere depressive Symptome. Viele der Betroffenen hatten vorher keine psychischen Probleme.

Zum Schutz vor der Ansteckungen mit einem gefährlichen Virus sollten alle Menschen zu Hause bleiben: Was wie ein Szenario aus einem dystopischen Film klingt, wurde während der Coronakrise in der Schweiz für rund sieben Wochen Realität. Der Ausnahmezustand hinterliess in der Psyche einiger Menschen tiefe Spuren. Laut der «Swiss Corona Stress Study» der Universität Basel verdreifachte sich in der erhobenen Phase des Lockdown die Häufigkeit von schweren depressiven Symptomen fast.