Im Vergleich zu den Lockdowns des vergangenen Jahres lockert die Regierung die Ausgangsbeschränkungen aber: So dürfen die Menschen etwa im Umkreis von zehn Kilometern um ihre Wohnung Sport treiben oder spazieren gehen.

Am Freitag kam es zu Staus rund um Paris, weil die Bewohner die Hauptstadt noch vor Mitternacht verlassen wollten.

In Spanien hingegen bleiben die Restaurants, Bars und Läden zurzeit noch offen.

Die Zahl französischer Staatsbürger, die nach Spanien reisen, zeigt derzeit klar nach oben. Darunter sind viele, die einfach wieder einmal das Leben geniessen möchten. Zwar müssen auch in Spanien die Lokale nach 23 Uhr schliessen, trotzdem freuen sich einige der französischen Besucher darauf, in Madrid feiern zu können.

«Ich werde Madrid geniessen», sagt ein Franzose, der gerade eben am Flughafen von Madrid angekommen ist. «Um ehrlich zu sein, ich werde nicht um 23 Uhr nach Hause gehen – das mache ich in Paris auch nicht. Ich werde feiern.»

Seit zwei Tagen sind weite Teile Frankreichs, darunter auch der Grossraum Paris, in einem erneuten Lockdown. Für viele ist es bereits das dritte Mal seit einem Jahr, dass das komplette Leben (mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs) herunterfahren musste. Grund also, ausser Landes zu flüchten. Ein Direktflug von Paris nach Madrid ist auf expedia.fr zurzeit für 97 Euro zu haben. Bereits am Freitagnachmittag waren hunderttausende Pariser überstürzt aus der Stadt geflüchtet.