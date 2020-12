Macht der Bundesrat heute Nägel mit Köpfen? Geht er auf die Forderungen der Covid-Taskforce ein und beschliesst den Lockdown? Einige Optionen stehen offen. Welche Massnahmen am heutigen Freitag beschlossen werden, darüber will der Bundesrat in einer Medienkonferenz berichten (Uhrzeit noch nicht bekannt). Eine neue Beurteilung der Lage soll dann am 28. Dezember erfolgen.