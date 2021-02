Die Fitnessbranche tobt: Während Sportanlagen wie Tennis- oder Fussballplätze wieder öffnen dürfen, bleiben Indoor-Anlagen bis auf Weiteres geschlossen. Sogar der angekündigte Öffnungsschritt auf den 1. April steht noch auf wackligen Beinen. Zwar will der Bundesrat dann Sport in Innenräumen wieder erlauben – aber nur, wenn es die epidemiologische Lage auch zulässt.

«Viele meiner Kollegen haben gehofft, dass sie ihre Fitnesscenter demnächst wieder öffnen dürfen. Die Verlängerung des Lockdowns ist für viele der Todesstoss», sagt Claude Ammann, Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter Verbands SFGV. «Hart arbeitende Büezer, die sich ihr Geschäft über Jahre aufgebaut haben, werden so vom Bundesrat in den Konkurs getrieben. Das macht mich traurig.»

Die existenzbedrohende Situation der Fitnesscenter werde durch den Umstand verstärkt, dass in vielen Kantonen die versprochenen Hilfsgelder gar nicht oder nur zum Teil ausbezahlt worden sind, sagt Ammann. «Wenn das Geld nicht bald fliesst, sind viele von uns im April nicht mehr da», so Ammann. «Der Grossteil der Betriebe hat bis jetzt noch keinen einzigen Franken gesehen – die laufen auf dem Zahnfleisch.»

«Es geht um die Existenz»

Dass gewisse Kantone die beschlossenen Hilfen – trotz Vorgaben des Bundes – nicht auszahlen, bestätigt Tunç Karapalanci, Inhaber der Firma «well come Fit», die Fitnesscenter in den Kantonen Zürich, St. Gallen, Thurgau und Glarus betreibt. «Während die Härtefallgelder in Zürich unkompliziert bewilligt werden, zahlt etwa Glarus nur einen Bruchteil davon und in Thurgau erhält man nur einen Kredit.» Von der vom Bundesrat versprochenen Hilfe für KMU sei man weit entfernt.