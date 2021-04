Locken ohne Hitze - Vier einfache Methoden über Nacht

Karten auf den Tisch: Wann ist der Lockenstab (oder das Glätteisen) bei dir das letzte Mal zum Einsatz gekommen, um ein bisschen Schwung in die Haare zu bringen? Letzten Monat? Letzte Woche? Vielleicht gerade gestern? Selbst wenn es nur ab und an passiert: Es kommt leider nicht gerade einer Wellness-Behandlung gleich, wenn wir unsere Mähne regelmässig in ein metallenes Gerät einklemmen, das über 200 Grad heiss wird. Vor allem wenn das gleiche Ergebnis auch ganz ohne Hitze möglich wäre. Was du dazu brauchst: Materialien, die du vermutlich eh schon daheim hast. Und eine Mütze Schlaf.