Rekordumsätze – Lockere Massnahmen ziehen Deutsche und Österreicher in Schweizer Ski-Gebiete

Lange Schlangen bildeten sich am Wochenende auch in Sörenberg in Luzern.

Auf den Parkplätzen sehe man es deutlich, sagt Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen. Immer mehr Wintersportfans aus den Nachbarländern zieht es in die Schweizer Skigebiete. «Wir merken das an den Euro-Einnahmen, aber auch an den Autonummern auf den Parkplätzen. Da sehen wir wieder mehr Nummernschilder aus Vorarlberg und Süddeutschland», sagt Nussbaumer zu «SRF» .

Grund für den Ansturm sei unter anderem, dass in der Schweiz kein Zertifikat notwendig ist zum Skifahren, wie in einigen Nachbarländern. Zudem gilt die Maskenplicht nur in den Restaurants und Gondeln. Darüber hinaus sind auch die Terrassen wieder zugänglich, was einen Tag in Schweizer Skigebieten immer attraktiver scheinen lässt. Zumal es die letzten Tage auch wettertechnisch überaus verlockend war, einige Stunden auf den Pisten oder den Terrassen in der Sonne zu verbringen.