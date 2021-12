Covid-Zahlen – «Bei jeder neuen Zahl geht das grosse Hypern los»

Strengere Kontrolle von britischen Touristen gefordert

Fälle könnten laut Taskforce stark ansteigen

«Das hat zu totaler Verwirrung geführt»

Auch Erich Ettlin, Mittel-Ständerat und Gesundheitskommissionspräsident, will an den bestehenden Massnahmen nicht rütteln. «Das hektische Revidieren der Massnahmen alle paar Tage ist Gift. Mindestens für ein paar Wochen müssen die Massnahmen jetzt in Kraft bleiben, damit man sie am Effekt messen kann», sagt der Obwaldner.