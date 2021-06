Normalisierung im Sommer - Lockerungen sorgen für Konsum-Boom

Mehr Trinkgeld und mehr Restaurant-Besuche

Vor den Sommerferien hat der Bundesrat noch einen weiteren Lockerungsschritt in Aussicht gestellt. Und mit dem geplanten Covid-Zertifikat steht den Sommerferien nichts im Wege. Die Konjunkturforscher der ETH Zürich rechnen deshalb damit, dass sich die Konsumausgaben im zweiten und dritten Quartal normalisieren werden. Grosse Nachfrage gebe es bei Gütern wie Schuhen oder Kleidern, aber auch im Gastrobereich (siehe Box). Wie letzten Sommer sei dort «mit einer raschen Belebung zu rechnen», heisst es in der Prognose.

Normalisierung im Sommer

Im Jahr 2021 wird der private Konsum um drei Prozentpunkte zulegen, im Jahr 2022 gar um 5,7 Prozentpunkte. Laut Jan-Egbert Sturm, Professor für Wirtschaftsforschung an der ETH Zürich und Taskforce-Mitglied, trägt der private Konsum massgeblich zur «wirtschaftlichen Wiederbelebung» bei. «Zu Beginn, wenn die Öffnungen neu und aufregend sind, wird sich ein Nachholbedarf zeigen», sagt er zu 20 Minuten. Die meisten hätten dafür auch entsprechend Geld gespart, das sie nun ausgeben. Sturm rechnet dann jedoch mit einer Normalisierung des Konsumverhaltens. «Den verpassten Restaurantbesuch vom Februar werden die meisten Leute nicht nachholen, sie werden einfach wieder zu ihrer Routine zurückkehren.» Daneben gebe es Konsumentinnen und Konsumenten, die sich an weniger Ausgaben gewöhnt hätten. Sturm geht aber davon aus, dass die Mehrheit dieser Gruppe ihren Konsum langsam wieder auf Vorkrisenniveau hochfahren wird.

Situation auf dem Arbeitsmarkt bleibt angespannt

Wirtschaftlich gebe es Grund zur Hoffnung, so der Experte: «Die Öffnungen im Inland und der Konsum schaffen Arbeitsplätze, und vom anstehenden nationalen und europäischen Sommertourismus kann die Schweiz ebenfalls profitieren.»



Doch dem prognostizierten Konsum-Boom steht auch ein bremsender Faktor gegenüber: Weil die Kurzarbeit ausläuft, droht eine Konkurswelle, die bisher durch staatliche Hilfen verzögert worden ist. Während also auf der einen Seite neue Stellen geschaffen werden, drohen durch notwendige Strukturanpassungen andere verloren zu gehen. Laut KOF-Prognose bleibt die Lage auf dem Arbeitsmarkt bis Ende 2021 angespannt.



Pascal Pfister von der Schuldenberatung Schweiz rät, sich jetzt durchaus etwas zu gönnen – dabei aber das eigene Budget für die neue Normalität zu überprüfen. «Leute im Mittelstand, die sich wieder etwas leisten wollen, sollten sich fragen: Wofür habe ich im Shutdown Geld gebraucht – und wo will ich jetzt Prioritäten setzen?» Zwar gebe es einige, die Erspartes nun sorgenfrei ausgeben könnten. Aber wer im Shutdown nicht gespart, sondern sein Geld einfach anderweitig ausgegeben habe und nun daneben wieder gleich wie vor Corona konsumieren wolle, der könne in die roten Zahlen rutschen, sagt Pfister.