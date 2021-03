Tagung der Ministerpräsidenten : Lockerungs-Beschlüsse für Kretschmer gescheitert – Grenzkontrollen werden verlängert

An der Tagung der deutschen Ministerpräsidenten wurden mögliche Lockerungsschritte ausgeschlagen. Aufgrund der steigenden Fallzahlen könne aktuell nicht an eine Entschärfung der Pandemie-Massnahmen gedacht werden.

1 / 3 Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, erklärte die Beschlüsse an der Tagung der Ministerpräsidenten für «gescheitert». Robert Michael/dpa-Zentralbild/d «Es funktioniert nicht», so Kretschmer zu möglichen Lockerungsschritten. Robert Michael/dpa-Zentralbild/d Die steigenden Zahlen würden ihm Sorgen bereiten: «Es ist nur deswegen noch nicht zum Ertrinken gekommen, weil wir noch nahe genug am Rand sind.» Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

Darum gehts In Deutschlang tagen aktuell die Ministerpräsidenten und beraten über die Corona-Pandemie.

Lockerungen seien aufgrund der steigenden Zahlen keine in Sicht.

Die verschärfte Kontrolle der Landesgrenzen wurde um zwei Wochen verlängert.

An der Konferenz der Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer wird aktuell zu möglichen Lockerungsschritten beraten. Am Mittwochnachmittag erklärte der sächsische Regierungschef und CDU-Mitglied Michael Kretschmer die jüngsten Beschlüsse für «gescheitert». «Es funktioniert nicht», sagte er in einer Videokonferenz mit Kommunalpolitikern.

«Schon kleine Veränderungen im Verhalten der Bevölkerung würden sofort für ein anderes Infektionsgeschehen sorgen», so Kretschmer. Zurzeit bewege man sich auf sehr dünnem Eis und könne bei jedem Schritt einbrechen. «Es ist nur deswegen noch nicht zum Ertrinken gekommen, weil wir noch nahe genug am Rand sind. Aber wir werden den Teich nicht durchschreiten können.» Er verwies auf die zunehmenden Infektionszahlen in Deutschland, wie «Focus» berichtet.

Über 4000 Fälle mehr als vor einer Woche

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch 13’435 neue Fälle gemeldet, über 4000 mehr als vor einer Woche. Zudem wurden 249 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert. Der Inzidenzwert der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner in sieben Tagen stieg auf 86,2; am Vortag hatte der Wert bei 83,7 gelegen.

Drei Bundesländer – Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt – überschreiten landesweit den Inzidenzwert von 100. Alle übrigen Bundesländer liegen oberhalb des Inzidenzwerts von 50. 14 Städte und Landkreise liegen sogar oberhalb eines Inzidenzwertes von 200. Bei einem Inzidenzwert unter 100 will die Regierung teils Lockerungen erlassen.

Verschärfte Grenzkontrollen

Auch die stationären Kontrollen an der Grenze zu Tschechien sowie zum österreichischen Bundesland Tirol hat Deutschland um weitere zwei Wochen verlängert, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch mitteilte. Deutschland hatte diese Gebiete als besonders gefährlich eingestuft, da dort zahlreiche Virusmutationen festgestellt wurden.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte dem «Münchner Merkur»: «Wir haben die Hoffnung, dass wir die Kontrollen zu Österreich etwas früher beenden können, vielleicht sogar noch im Laufe des März.» Dazu werde man die Massnahmen zum Infektionsschutz und zur Eindämmung des mutierten Virus in Tirol genau beobachten. Am Donnerstag trifft Seehofer den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz in Berlin.

Kritik am Umgang mit Oster-Tourismus

Das Kabinett habe am Mittwoch besprochen, «wie wir jetzt mit den vielen, vielen Urlaubern umgehen», sagte Seehofer später vor der Presse in Berlin. Der zu erwartende Reiseverkehr über Ostern sei eine grosse Herausforderung. Die Bundesregierung hatte am Dienstag dazu aufgerufen, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. «Urlaub im eigenen Land verbieten, aber nach Mallorca freigeben und dann den Bürgern sagen, dass sie trotzdem nicht hinfliegen sollen – das ist rational nicht nachvollziehbar», kritisierte der AfD-Fraktionschef Alexander Gauland.

