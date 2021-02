Die «Pandemie in der Pandemie»

Laut der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes würden die Fallzahlen noch weiter zurückgehen – wären nicht neue, ansteckendere Virusvarianten eingeschleppt worden. Wegen der unterschiedlichen Virenstämme muss man laut den Experten unter die Oberfläche schauen. Was sich abspielt, zeigen sie mit dem obigen Modell: Es zeigt, wie die neue Variante B.1.1.7 seit Anfang Jahr kontinuierlich ansteigt – sich also eine «Pandemie in der Pandemie» entwickelt. Dabei gehen die Forscher davon aus, dass ein mit der alten Variante infizierter Patient im Schnitt 0,84 Personen ansteckt. Für die britische Variante B.1.1.7 nehmen die Forscher an, dass sie um 50 Prozent ansteckender ist. Damit steckt jeder Infizierte mehr als eine Person an. Ist die neue Variante dominant genug, droht wiederum ein exponentielles Wachstum der Fallzahlen. Nicht berücksichtigt sind im Modell etwa bremsende Effekte durch die Impfung, Immunität nach einer Infektion oder umfassenderes Contact-Tracing.