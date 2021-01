Loco Escrito erklärt in einer Videobotschaft, warum er so «zerstört» aussieht: «Ich wurde positiv aufs Coronavirus getestet.»

Am Freitagmittag wendet sich Loco Escrito (30) auf Instagram an seine Fans – mit schlechten Nachrichten: «Ich soll positiv bleiben, haben sie gesagt», startet er einen Post. «Leider wurde ich positiv auf das Coronavirus getestet und muss nun bis am 15.1. in Quarantäne bleiben.»